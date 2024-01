Geolier a Sanremo 2024 | gli scommettitori puntano su di lui

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Nel suo esordio al Festival di, il rapper napoletanonon solo si fa notare, ma emerge come uno dei principali favoriti per la vittoria finale, secondo gli analisti delle scommesse. Con una quotazione di 3,35 su Planetwin365 e 3,50 su Snai,supera Alessandra Amoroso, anche lei alla sua prima esperienza all’Ariston, la cui quota di vittoria si attesta a 4,50 secondo William Hill. Il podio dei bookmaker, inoltre, vede Annalisa in terza posizione con una quota di 6,50. Tuttavia, la competizione si preannuncia piuttosto serrata con Angelina Mango, altra new entry a, che spicca con una quotazione di 7,25, seguita dalla coppia Negramaro e Il Volo a 10, mentre Mahmood raggiunge la quotazione di 13. Leggi anche: — ABBIAMO ASCOLTATO TUTTI I BRANI DI ...

Il 2023 è stato l’anno di Geolier . Fin dai primi mesi si è piazzato in vetta alle classifiche degli album più venduti, come pure tra i più ... (velvetmag)

Chi vince2024 La classifica vede trionfare gli ex di Amici A lanciare questo particolare ... Classifica cantanti secondo Chat GPT Angelina Mango " La noia - 8,6" I p' me, tu p' te - 8,...La classifica di2024 secondo l'intelligenza artificiale. Abbiamo quindi inserito le ...I p' me, tu p' te. The Kolors Un ragazzo una ragazza. Mahmood Tuta gold. Ghali Casa Mia. ...1", che vede le partecipazioni di vari artisti come Geolier, Luchè, Simba La Rue e i componenti della ex-Dark Polo Gang. Poco dopo viene svelata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con l ...Festival di Sanremo 2024, Geolier avanza tra i bookmaker: il rapper di Napoli supera anche Alessandra Amoroso in quota ...