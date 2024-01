“GB Giovani aree interne” avanti per le elezioni europee

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’Associazione Give Back –ha il piacere di annunciare l’evento Rural Youth for EU: Towards the Next European Elections che si terrà sabato 27 gennaio alle ore 15 presso Esperienza Europa – David Sassoli (Piazza Venezia 6, Roma). Con il supporto della Rappresentanza in Italia del Parlamento europeo, del centro di informazione Europe Direct Università degli Studi Roma Tre e in collaborazione con la cattedra Jean Monnet Com4T.EU – Communicating for Transitions in Europe dell’Università degli Studi di Torino, l’evento ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su come promuovere la partecipazione deidellealla vita democratica, con particolare riferimento alle prossime...