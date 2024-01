Gaza | media palestinesi | In raid israeliano su Rafah almeno 16 morti - Gli Houthi rivendicano attacco a nave Usa

14 gen 17:05 Due palestinesi morti in scontri con forze israeliane a Hebron Due palestinesi sono rimasti uccisi in scontri con le forze israeliane ... (247.libero)

C’è un accordo per la consegna di medicinali agli ostaggi a Gaza e aiuti nel territorio con la mediazione di Qatar e Francia . In una dichiarazione ... (open.online)

Parola sagge. "Ribadisco il mio appello per un cessate il fuoco umanitario immediato a Gaza e per un processo che porti a una pace duratura per ... (247.libero)

18 gen 01:36palestinesi: "Almeno 16 morti in raid israeliano su Rafah" L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno 16 persone, per la maggior parte donne e bambini, sono ...... per la maggior parte donne e bambini, sono state uccise in bombardamenti israeliani che nella tarda serata di ieri hanno colpito un'abitazione a Rafah, nel sud della Striscia diIn Medio Oriente la guerra regionale che nessuno voleva è iniziata. Un braccio di ferro fra gli interessi israeliani, americani e occidentali, e quelli dell’Iran e dei suoi ...Inoltre, stando a quanto riferito dai media dello Stato ebraico, il primo ministro israeliano ha ordinato all'esercito di ispezionare i camion con i farmaci da consegnare nella Striscia di Gaza, parte ...