Gaza | media | “20 morti in raid Israele su Rafah”

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 18 gennaio 2024) (Adnkronos) – Sedici persone, compresi bambini piccoli, sono state uccise inisraeliani a. Lo riferisce al Jazeera, aggiungendo di aver verificato video che mostrano i corpi di tre bambini, uccisi nel bombardamento di una casa a est di, all’arrivo all’ospedale Abu Youssef Al Najjar. Queste le ultime news di oggi, giovedì 18 gennaio 2024, sulla guerra. Al Jazeera parla anche di undell’Idf a Tulkarem, in Cisgiordania, in corso da oltre 27 ore. E “dell’irruzione e del saccheggio di case palestinesi da parte dei militari israeliani”. “Abbiamo anche visto i bulldozer israeliani distruggere le infrastrutture del campo profughi di Tulkarem e di Nur Shams”, aggiunge l’emittente del Qatar, ricordando che ieri almeno 11 palestinesi sono stati uccisi in due distinti attacchi aerei israeliani in ...