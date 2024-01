Gaza | media | “20 morti in raid Israele su Rafah”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Al Jazeera parla anche di undell'Idf a Tulkarem, in Cisgiordania, in corso da oltre 27 ore.Usa e Gb su aree controllate dagli Houthi nello Yemen Sedici persone, compresi bambini piccoli, sono state uccise inisraeliani a. Lo riferisce al Jazeera, aggiungendo di aver verificato video che mostrano i corpi

(Adnkronos) – Sedici persone, compresi bambini piccoli, sono state uccise in raid israeliani a Rafah. Lo riferisce al Jazeera, aggiungendo di aver ... ()

... con espressioni che accostano alla Shoah quanto sta avvenendo a. Uno sfregio in piena regola ... delle nostre cicatrici come seconda e terza generazione, lontano dai". Ma siccome "presidiare ...arabi affermano che almeno 20 persone sono morte in un bombardamento israeliano su Rafah, nel sud della Striscia di. Nuovo attacco missilistico Usa nella notte contro obiettivi Houthi ...Inoltre, stando a quanto riferito dai media dello Stato ebraico, il primo ministro israeliano ha ordinato all'esercito di ispezionare i camion con i farmaci da consegnare nella Striscia di Gaza, parte ...Lo ha riferito, ripresa dai media israeliani, Nbc News secondo cui Netanyahu si è ... nel sud della Striscia di Gaza. L'emittente araba Al Jazeera ha diffuso un video che mostra l'arrivo dei cadaveri ...