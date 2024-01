Gatto torturato e ucciso con i petardi | orrore a Morlupo

(Di giovedì 18 gennaio 2024)dallo scoppio dei, il corpo martoriato e lasciato esanime in un giardino. Ancora un episodio di tortura e uccisione ai danni di un. Questa volta è avvenuto a, in provincia di Roma, il 15 gennaio scorso. Leone, cane econ lo stesso nome uccisi: uno con colpi di pistola, l’altro scuoiato vivo, la denuncia dell’Enpa Una signora che portava a spasso il proprio cane ha trovato quel che restava dele ha avvisato la polizia. A segnalarlo all’Enpa – Ente Nazionale Protezione Animali – le volontarie di due associazioni locali che collaborano con la Sezione Enpa di Roma: la Calico Odv e il Club degli Amici a quattro zampe Odv. Ilè stato trovato con evidenti ...

la presidente nazionale dell'ENPA in merito a questa vicenda ha richiesto pene severe a chi compie questi gesti:«Dopo il caso di Barletta ci troviamo ancora di fronte a un gatto ucciso e torturato con ...