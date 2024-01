Galleria Navarra | ecco il primo Annual Photo Exhibition

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 18 gennaio 2024)presenta “1st”, un nuovo progetto espositivo dedicato all’arte della fotografia. A partire da domenica 21 gennaio, e per tutto il 2024, i locali dellaaccoglieranno le immagini mozzafiato di 12 fotografi: una mostra per ogni mese dell’anno, per dare la giusta visibilità ai creativi e ai giovani artisti del territorio. Dal 21 gennaio fino al 21 febbraio saranno esposti gli scatti tratti dal libro di fotografie di Alessandro Staiano, “BEHIND THE SCENES “, pubblicato nel 2019. Alessandro Staiano, alias Luric, è étoile del Teatro di San Carlo e grande creativo della fotografia, che con occhio deciso, sensibile e curioso ha immortalato la vita del back stage dei ballerini, per mostrare ciò che accade dietro le quinte: il dolore, la gioia la ...