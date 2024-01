FuelCell SC Elite v4 | le caratteristiche della scarpa New Balance

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Newpresenta per questa nuova stagione laSCv4, la quarta versionepiù audace silhouette running del brand americano. LaSCv4 viene lanciata appositamente primastagione delle maratone primaverili, in una storia colori compatta e memorabile, pensata per il giorno di gara. Questa nuova versione è stata progettata con un obiettivo: portare gli atleti al traguardo più velocemente. Utilizzando una nuova schiumae una piastra in fibra di carbonio più rigida, è la SCpiù leggera, veloce e con il più alto ritorno di energia che Newabbia mai realizzato. L’intersuola100% PEBA assicura massima propulsione e combinata alla ...