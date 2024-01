Frey avvisa l’Inter | «Lazio? Partita insidiosa | importante una cosa»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 18 gennaio 2024)parlando della semifinale tra Inter eha voluto avvertire la sua ex squadra sul valore dei biancocelesti e suservirà fare.? A Tv Play, Sebastiansulla semifinale di domani: «Sulla carta è favoritama è unae non deve prenderla sottomano cercando di avere sempre il monopolio del gioco. La, nonostante non possa tenere lo stesso ritmo, ti può mettere in difficoltà e creare dei problemi, devi tenere in mano ladall’inizio alla fine non concedendo troppi spazi o indietreggiando». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e ...