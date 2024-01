Freddy Mercury e i Queen | un mito intramontabile | stasera in tv il biopic da Oscar “Bohemian Rhapsody”

(Di giovedì 18 gennaio 2024)in tv – su Rai 2 in prima serata alle 21.20 – c’è un film di quelli da rivedere o scoprire, per chi l’avesse perso: Bohemian Rhapsody, ildel 2018 campione d’incassi e di(ne ha vinti 4) sull’indimenticabile Freddie, scomparso a Londra il 24 novembre 1991, e i, la straordinaria band che ha rivoluzionato il mondo della musica. «Io non voglio diventare una popstar. Io voglio essere una leggenda», diceva il giovanissimo Farrokh Bulsara (questo il suo vero nome), ai suoi nuovi amici Brian May e Roger Taylor. Forse presagendo che la loro band, i, avrebbe cambiato la storia del rock. Era il 1970, e quello che i 4 ragazzi (nel 1971 si aggiunge il ...

