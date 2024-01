Freddo estremo a Chicago | problemi di ricarica per le Tesla

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 18 gennaio 2024) (Adnkronos) – Il gelo intenso che sta colpendo la città dista causando serialle stazioni diSupercharger di, lasciando molti veicoli elettrici senza energia e incapaci dire. Questo fenomeno, raro nel settore dei veicoli elettrici, solleva interrogativi sulla resilienza di queste tecnologie in condizioni climatiche estreme. Le temperature ahanno toccato i -19°C, con una temperatura percepita che, a causa del vento, ha raggiunto i -29°C. Queste condizioni meteorologiche estreme sono state indicate come la causa principale dei malfunzionamenti registrati nelle stazioni diSupercharger sparse per la città. Secondo quanto riportato da Fox News, diversi proprietari disi sono trovati ...