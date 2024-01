FrankenSam | cosa è e come funziona il nuovo sistema di difesa anti drone ucraino | un mix tra lanciarazzi e missili

(Di giovedì 18 gennaio 2024) È la notte del 17 gennaio quando i droni kamikaze sparati dalla Russia piovono sull'Ucraina,se un domani non ci fosse. Eppure l'esercito di Kiev non si fa cogliere...

È la notte del 17 gennaio quando i droni kamikaze sparati dalla Russia piovono sull'Ucraina, come se un domani non ci fosse. Eppure l'esercito di Kiev non si fa cogliere ...