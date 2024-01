Francesco Bacchi ucciso in una rissa in discoteca | protesta a Partinico dopo che il questore ha vietato i funerali pubblici

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il divieto diperha scatenato la, in provincia di Palermo. A manifestare dissenso davanti al Municipio sono gli amici del giovane di 20 anni,all’alba di domenica all’esterno delladi Balestrate, altro comune della zona. A ordinare il divieto è stato ildi Palermo. I giovani cheno stanno raggiungendo il Commissariato di zona. Ilha ordinato una tumulazione per i soli familiari, prevista per domani mattina al cimitero di, “per motivi di ordine pubblico“. Ladegli amici diè dovuta anche alla decisione di concedere i domiciliari ...

... ventenne arrestato con l'accusa di omicidio preterintenzionale e rissa aggravata in relazione alla morte di, ...La 'reazione' di Andrea Cangemi, il ventenne arrestato domenica con l'accusa di omicidio preterintenzionale e rissa aggravata per la morte di, 20 anni, che ha perso la vita all'esterno della discoteca di Balestrate (Palermo), 'per quanto sproporzionata, non può ritenersi del tutto gratuita'. Ecco perché il gip di Palermo ...Palermo, 18 gen. (Adnkronos) - Verrà eseguita oggi pomeriggio, al Policlinico di Palermo, l'autopsia sul copro di Francesco Bacchi, il ragazzo di 20 anni, morto sabato notte dopo una rissa nei pressi ...E’ stata eseguita l’autopsia sul corpo di Francesco Bacchi il giovane morto durante una rissa nei pressi della discoteca Medusa. I medici dell’istituto di medicina legale dovranno attendere anche gli ...