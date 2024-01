“Fra burocrazia e tanti problemi | quante difficoltà con mio figlio | disabile grave”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Riceviamo e pubblichiamo la lettera che la mamma di un giovanementeha scritto alla redazione di Bergamonews per segnalaree problematiche nei servizi del territorio. Gentile redazione, sono la mamma di un giovane di 35 annimente. Tutto è cambiato 13 anni fa, quando ha avuto un incidente stradale: ha trascorso 5 anni in stato vegetativo che hanno lasciato pesanti conseguenze. Necessita di assistenza 24 ore su 24: giusto per fare un esempio, se avesse una mosca sul naso non riuscirebbe a toglierla autonomamente. Ce ne prendiamo cura io e mio marito: cerchiamo di fare il massimo anche se ci sentiamo soli, perché gli amici lo hanno abbandonato, non si sono più fatti sentire né vedere. Nel momento del bisogno sono spariti, non vengono a trovarlo ed è molto triste, ...