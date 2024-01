Fotogallery - Alessandro Impagnatiello piange durante l' udienza

IL DELITTO TRAMONTANO 18 gennaio 2024 16:41Impagnatiello piange durante l'udienza - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - >...approfondimento Venezia 78, la recensione di Les Promesses con Isabelle HuppertContinua gallery %s Foto rimanenti Cinema I migliori film in uscita al cinema a gennaioSiani, ...Alessandro Impagnatiello, durante la prima udienza nel processo per l'omicidio di Giulia Tramontano , seduto dentro la gabbia ha pianto. Sul volto erano visibili le lacrime.L’appuntamento è alle ore 17,30 in piazza Schiffer a Villanovetta, per un breve momento in ricordo dei milioni di vittime della Shoah, tra cui Alessandro Schiffer, cui la piazza è intitolata, ebreo ...