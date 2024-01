FOTO Salvini visita la diga di Campolattaro | c’è anche De Luca

A intervenire anche il ministro ai Trasporti e le infrastrutture Matteo: 'Ci uniamo nel ... 'Oggi - aggiunge nel posto pubblicato con unadei soccorritori listata di nero in segno di lutto ...Crippa: "Il candidato sarà Truzzu" Dopo le parole di, un'altra apertura è arrivata anche ... FOTOGALLERY Continua gallery %srimanenti Mondo Tutte le elezioni del 2024 nel mondo, dagli Usa ...Crippa: "La questione del candidato alle Regionali non è chiusa, ma credo che il candidato sarà Truzzu". "Ritengo che se un sindaco o un governatore ha lavorato bene può essere ricandidato. Poi per me ...Domani mattina chiusa per ragioni di sicurezza, a partire dalle 10 fino al primo pomeriggio, la stazione della metropolitana di Porta Susa. La motivazione Il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini dom ...