Forza Italia compie 30 anni Sorte | “Continueremo a coltivare la creatura del presidente Berlusconi”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Bergamo.30. E a raccontare il partito sono i suoi protagonisti, gli uomini e le donne che, sulla spinta de loroSilvio, scelsero di sposare un progetto politico che oggi, come appunto tre decenni fa, tiene viva e alimenta la scena nazionale. Un traguardo quanto mai importante e non solo per la tenuta del partito nella sua storia, ma anche e soprattutto per le sorti degli azzurri ora che il suo fondatore è venuto a mancare, non prima di essere venuto in città e in provincia due volte, una nella convention di maggio 2021 organizzata dall’attuale deputato e coordinatore regionale Alessandroe una a Bergamo, la sua ultima uscita pubblica prima della morte, al pranzo dei giovani del partito. Esattamene 30 ...