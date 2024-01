Formazioni ufficiali Napoli-Fiorentina | pronostico marcatori | ammoniti e tiratori

(Di giovedì 18 gennaio 2024), ledella prima semifinale della Supercoppa italiana. Le final four di Supercoppa si apre con un incrocio che, almeno sulla carta, dovrebbe regalare spunti molto interessanti. Manca sempre meno, infatti, al fischi d’inizio di, incrocio che mette difronte due squadre che fanno della spinta propulsiva offensiva le loro caratteristiche peculiari. Rivitalizzata dal successo contro la Salernitana, la compagine di Mazzarri se la vedrà con i Viola che, pur non in uno stato di forma eccezionale, hanno tutte le carte in regola per mettere in difficoltà Kvara e compagni. Ecco le scelte di ...

Le formazioni ufficiali di Napoli - Fiorentina: NAPOLI (3 - 4 - 2 - 1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Cajuste, Mario Rui; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. All. Mazzarri FIORENTINA (4 - 2 - 3 - 1): [lineup continues]. A questo punto in panchina andrà Raspadori. In mediana confermatissimo Lobotka e torna Zielinski. In difesa nessuna novità.