Formazioni ufficiali Napoli-Fiorentina | le scelte dei due allenatori

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Napoli e Fiorentina in occasione della sfida di Supercoppa. In attesa del fischio d’inizio per ... (forzazzurri)

Ledi Napoli - Fiorentina ...NAPOLI (3 - 4 - 2 - 1) : Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Cajuste, Mario Rui; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. All. Mazzarri FIORENTINA (4 - 2 - 3 - ...A questo punto in panchina andrà Raspadori. In mediana confermatissimo Lobotka e torna Zielinski. In difesa nessuna novitò. Di seguito le probabili formazioni secondo quanto riporta l'emittente ...Supercoppa, Napoli-Fiorentina in diretta live Napoli e Fiorentina si incontrano in gara unica per la prima delle due semifinali dell'edizione 2024 della Supercoppa Italiana. Calcio d'avvio allo stadio ...