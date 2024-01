Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Real Madrid | Copa del Rey 2023 2024

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ledi, match valevole per gli ottavi delladel Rey. A pochi giorni di distanza dall’incredibile match di Supercoppa deciso nei tempi supplementari, è di nuovo derby della Capitale in Spagna. Ci si gioca un posto tra le prime otto della competizione e ovviamente la posta è resa ancora più alta dall’importanza che questo match rappresenta per entrambe le tifoserie. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE: SportFace.

Ledi Egitto - Ghana, match valevole per la fase a gironi della Coppa d'Africa 2024. Big match del Girone B, con entrambe le squadre che non possono più sbagliare dopo una prima ...Alle 18.00 andrà in scena uno dei big match della Coppa d'Africa tra Costa d'Avorio e Nigeria. Ecco leAlle 18.00 andrà in scena uno dei big match della Coppa d'Africa tra Costa d'Avorio e Nigeria. Ecco le. Costa d'Avorio (3 - 1 - 4 - 2): Y. Fofana, Ndicka, ...Le scelte ufficiali di Mazzarri e Italiano per la sfida tra Napoli e Fiorentina, che apre la Final Four della Supercoppa Italiana. Fischio d'inizio ore 20 ...Grosse novità di formazione per il Napoli nel match di questa sera con la Fiorentina, valevole per la semifinale della Supercoppa Italiana. Walter Mazzarri torna alla difesa a tre, inserendo Mazzocchi ...