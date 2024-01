Formazioni Liga 21a giornata 2023 2024

(Di giovedì 18 gennaio 2024) ProbabiliLa21a. Le scelte degli allenatori per il prossimo turno della massima serie del campionato spagnolo. Per ogni partita indichiamo se la formazione è probabile o ufficiale. Non è facile prevedere chi scenderà in campo quindi fino a un’ora prima del calcio d’inizio è possibile che gli undici iniziali previsti subiscano InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Valencia - Athletic Bilbao è una gara valida per la ventunesima giornata dellae si gioca sabato alle 18:30: tv,e pronostici Sì, la Coppa del Re è sempre una coppa nazionale quindi non tutti ci pensano con quella voglia che serve per cercare di arrivare in fondo.Alaves - Cadice è una gara valida per la ventunesima giornata dellae si gioca venerdì alle 21:00: tv,e pronostici Per l'Alaves, che ha 20 punti in classifica, è forse l'occasione più importante e forse decisiva per allontanarsi in maniera definitiva ...Valencia-Athletic Bilbao è una gara valida per la ventunesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni e pronostici ...Alaves-Cadice è una gara valida per la ventunesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: tv e probabili formazioni.