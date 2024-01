Fondazione Vassallo | “Vicini alla svolta sull’omicidio di Angelo”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo all’epilogo di una tragedia che ha colpito non solo Pollica, ma tutto il Cilento, dove narcos, politici e alcuni uomini delle Istituzioni hanno creato un cartello per invadere i beni pubblici e conquistare il territorio. Ormai è sotto gli occhi di tutti. Ladedicata al Sindaco, assassinato brutalmente anni fa, è stata una roccaforte di impegno per la legalità e la verità. Coloro che hanno osato sfidare questa causa, negando l’evidenza della connessione tra la sua morte e la criminalità organizzata, hanno contribuito al perpetuarsi di una devastante corruzione che ha colpito il Cilento nel suo complesso. La recente azione della Procura Antimafia di Salerno, che ha interrogato il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo e ha portato ...

