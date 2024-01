FMI | direttrice | crescita PIL cinese e’ una buona notizia per il mondo

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Davos, 18 gen – (Xinhua) – Laeconomicanel 2023 e’ unaper la Cina e non solo, ha dichiarato ieri lagenerale del Fondo monetario internazionale (FMI). “L’economiaha raggiunto l’obiettivo nazionale, fissato al 5% circa, e l’ha anche superato. E’ unaper la Cina e anche per l’Asia e per il, perche’ il Paese fornisce un terzo dellaglobale”, ha riferito a Xinhua Kristalina Georgieva a Davos, a margine della 54ma edizione dell’incontro annuale del World Economic Forum. Ieri l’Ufficio nazionale di statisticaha annunciato che il prodotto interno lordo (PIL) nazionale e’ cresciuto del 5,2% su base ...