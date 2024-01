Fiumicino più cardio-protetta | arriva un defibrillatore nel parco di Villa Guglielmi

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 18 gennaio 2024), 18 gennaio 2024 – Domenica 28 gennaio, alle ore 13, sarà inaugurata, all’interno delpubblico di, una postazione con un Dae-Automatico di Emergenza, la seconda promossa dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco di, in collaborazione con il Comitato locale della Croce Rossa Italiana. Saranno presenti il sindaco Mario Baccini, l’Assessore Valentina Torresi e una rappresentanza della Pro Loco die dei volontari della Croce Rossa Italiana. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.