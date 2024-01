Firenze In mostra ai Georgofili la storia delle Fattorie dell’Ospedale di Santa Maria Nuova al tempo dei Medici

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Unae un convegno per raccontare ladialdei”: l’iniziativa è stata inaugurata oggi nella sede dell’Accademia dei, in Logge degli Uffizi Corti. E’ organizzata dall’Accademia deie dalla Fondazione, in collaborazione con Archivio di Stato die Osservatorio Ximeniano, con il patrocinio e contributo di Regione Toscana, con il patrocinio di Comune die Città Metropolitana, con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana per la stampa del catalogo e della Fondazione Chianti ...