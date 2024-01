Fiorentina battuta e umiliata a Ryad | 3-0 Napoli in finale Ikonè sbaglia perfino un rigore Pagelle

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Avevano visto giusto i tifosi della curva Fiesole a non esaltarsi per questa Supercoppa: che lanon ha saputo onorare. Simeone ha vinto la sfida argentina con Beltran. Poi è spuntato il goleador che non ti aspetti: Zerbin entra, sbatte la testa sul palo, ma fa gol. Esce, lo medicano. Rientra e firma la doppietta.ine viola a picco. Tre a zero. Una punizione che non ci stava. Anche perchè la partita avrebbe potuto prendere una piega diversa. Solo se, dopo il gol del vantaggio azzurro di Simeone (passato in mezzo a Biraghi e Quarta dormienti), era arrivata l'occasione di pareggiare L'articolo proviene da Firenze Post.

Simeone sblocca il match Lo schieramento del Napoli sorprende la. Gli azzurri alternano un 3 - 4 - 2 - 1 in fase di possesso ad un 5 - 4 - 1 in fase di non possesso, con Politano e ...Calcio 2023 - 2024 Serie A Squadra Napoli Napoli in campo a Riad all'Al - Awwal Park Stadium per la semifinale di Supercoppa Italiana contro la. Gli azzurri cercano un posto nella finalissima che si giocherà lunedì sera. Il primo tempo si è chiuso sul risultato di 1 - 0 in favore dei partenopei, grazie alla rete siglata da Giovanni ...La squadra di Mazzarri ha battuto 3-0 la Fiorentina. Nell'altra semifinale Sarri alle prese con diversi ballottaggi. Inzaghi ha tutti a disposizione ...Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta contro il Napoli. Punizione pesante, nel secondo ...