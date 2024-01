Final | la holding in rosa che controlla Alviero Martini Il brand nella bufera fa capo alla romana Luisa Angelini

Il commissariamento deciso dal Tribunale di Milano A seguito di un'inchiesta dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, l'azienda, che da vent'anni fa capo allaSpa, è stata "...warning on public debt 'The alarm bells are ringing', declared Minister Giancarlo Giorgetti, ...dell'arredamento made in Italy fondata da Giovanni... Italian politics, an upside - down ...L’azienda Alviero Martini è stata posta in amministrazione giudiziaria dal Tribunale di Milano a seguito di un’inchiesta dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro ...Rimangono invariati a 1.70 euro viale Codalunga, la sosta breve in stazione, via Alberto da Padova, Piazza e via De Gasperi (Corso del Popolo), via Euganea, via Plinio, piazza Mazzini e aree limitrofe ...