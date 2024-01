Filippo Timi sulla sua malattia progressiva | “Sono mezzo cieco”

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 18 gennaio 2024)ha parlato delladegenerativa oculare che lo affligge, il morbo di Stargardt, un handicap fisico che, insieme alla balbuzie, ha da sempre caratterizzato l’esistenza dell’attore umbro, di nuovo in tv con una stagione de I delitti del BarLume, a partire da domenica 14 gennaio.ha spiegato che vede “solo i contorni”, non guida (ma gli piacerebbe), in compenso scrive, dipinge, ovviamente sempre con delle accortezze per agevolarsi la vita. Intervistato dal Corriere della Sera, l’attore ha spiegato così la sua: “Per il morbo di Stargardt, che mi fa vedere solo i contorni, non riesco a inventare le immagini, ma è un tema. Quanto alla balbuzie, è meno forte però c’è ancora, a volte in scena non so se mi esce la frase. Mi costringe a un lavoro supplementare. ...