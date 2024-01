Ferrante MIT | “Il lavoro in sinergia con l’onorevole Rubano prioritario per le strade sannite”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sopralluogo odierno presso la diga di Campolattaro ha rappresentato un’utile occasione per fare un punto sugli altri interventi prioritari oggetto di commissariamento che interessano il territorio beneventano e di cui, come sottosegretario al MIT, seguo attentamente gli sviluppi. Mi riferisco a due opere stradali fondamentali per il miglioramento delle condizioni di viabilità dell’intera area. Il primo intervento riguarda il collegamento tra la Campania e la Puglia, ed interessa le due statali “della Val Fortore” e “Appulo Fortorina”: il primo lotto di questo collegamento è stato già affidato e vede prossimo alle conclusioni il progetto esecutivo redatto dall’impresa. Il secondo intervento riguarda invece la SS372 “Telesina”, interessata dalla rinegoziazione dell’appalto del primo lotto, per il superamento delle pregresse criticità che ne hanno ...