Femminicidio Giulia Tramontano | l’orrore della stampa che titola sulle lacrime dell’assassino a processo

Femminicidio Giulia Tramontano , al via il processo. Cosa rischia Alessandro Impagnatiello , l’unico imputato per il delitto della 29enne Al via oggi, ... (361magazine)

L'ex barman, che ha confessato l'omicidio della compagna, è apparso per la prima volta in tribunale. In aula i familiari della vittima che chiedono ... (vanityfair)

Al via il processo nei confronti di Alessandro Impagnatiello, l'ex barman di un albergo di lusso a Milano accusato deldella compagnaTramontano, incinta di sette mesi, avvenuto il 27 maggio dello scorso anno. In aula anche la sorella diIl 30enne ex barman, imputato per l' omicidio della fidanzata incinta di 7 mesi, è arrivato questa mattina nell'aula della Corte d'Assise di Milano. Si sono registrati momenti di caos, tanto che si è ...È il femminicidio di Giulia Cecchettin il fatto di cronaca più ricorrente su radio e tv italiane negli ultimi tre mesi: dal 29 ottobre al 17 gennaio il nome della studentessa uccisa dall’ex fidanzato, ...Al via in Corte d'Assise il processo per l'uccisione di Giulia Tramontano. In aula anche i familiari della vittima: "Speriamo nella condanna all'ergastolo" ...