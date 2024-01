Femminicidio Giulia Tramontano | al via il processo | chi ci sarà in aula

Leggi su notizie

(Di giovedì 18 gennaio 2024), al via ilnella giornata di oggi: chipresente inInizierà nella giornata di oggi, giovedì 18 gennaio, ilin merito all’uccisione di. Si tratta della ragazza di Melito (nel napoletano) uccisa a Senago (Milano) dal suo compagno, Alessandro Impagnatiello. La donna era al settimo mese di gravidanza pronta a dare alla luce il piccolo Thiago. Invece per lei e per il futuro nascituro non c’è stato assolutamente nulla da fare. Nella giornata di oggi anche il killerpresente indinanzi ai giudici della prima corte d’Assise del capoluogo lombardo....