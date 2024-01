Femminicidio di Giulia Tramontano | Impagnatiello | Chiedo scusa per la mia disumanità

(Di giovedì 18 gennaio 2024) «Sto chiedendo unicamente a tante personema non sarà mai abbastanza». Alessandrolo ha detto nelle dichiarazioni in aula dove è imputato per l’omicidio della fidanzata incinta. «Sono stato preso da qualcosa che risulterà sempre inspiegabile e da- ha aggiunto - Ero sconvolto e perso. Quel giorno ho distrutto il bambino che ero pronto ad accogliere....

Al via il processo nei confronti di Alessandro Impagnatiello, l'ex barman di un albergo di lusso a Milano accusato del femminicidio della compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi, avvenuto il 27 maggio dello scorso anno. In aula anche la sorella di Giulia. Giovanni Cacciapuoti, avvocato penalista, è il legale della famiglia di Giulia Tramontano, uccisa a Senago dal compagno. Alessandro Impagnatiello lo ha detto nelle dichiarazioni in aula dove è imputato per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, la 29enne incinta di 7 mesi uccisa il 27 maggio 2023 a Senago, nel ...