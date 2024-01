Femminicidio di Giulia Tramontano | Alessandro Impagnatiello | «Chiedo scusa | sono stato disumano»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L'ex barman, che ha confessato l'omicidio della compagna, è apparso per la prima volta in tribunale. In aula i familiari della vittima cheno l'ergastolo per l'uomo: «Non ci fermeremo davanti a niente». La sorella: «Non puoi chiederese hai avvelenato e ucciso mia sorella e mio nipote, prendendoci in giro e deridendone la sua figura»