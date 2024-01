Fedez furibondo | indiscrezioni | chi finisce sotto accusa a casa di Chiara Ferragni

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Anno nuovo, nuova crisi per i Ferragnez. Questa volta, però, con basi più solide di una semplice scaramuccia tra marito e moglie: dal caso Balocco alla fuga dei follower alle inchieste della Procura di Milano. A mettere la lente d'ingrandimento sulla vita dei due influencer è il settimanale Chi. Dopo la sanzione dell'Agcom, lo scorso 10 gennaio, l'account diha perso 20 milioni di interazioni e 210 mila follower e, di riflesso,ne ha persi 119 mila. A ciò è seguita la fuga di alcuni brand associati alla coppia, nonostante le scuse per il caso del pandoro ed il milione di euro donato daall'ospedale Regina Margherita di Torino. Nel frattempo,litiga con la stampa per difendere la moglie, battibecca via social con Myrta Merlino ei media di ...

