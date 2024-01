“Featherweight” | il terzo album di Rosie Frater-Taylor

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 18 gennaio 2024) A soli 23 anni ha già conquistato i più importanti media musicali ed accumulato milioni di streaming. La sua abilità nel fondere i confini tra jazz, folk, pop e soul riporta a Joni Mitchell, George Benson, Emily King o John Mayer. Dal vivo, ha un live set davvero impressionante ed ha recentemente suonato in Europa con tappe al We Out Here Festival, al Festival Jazz di Colonia, al Festival Musicale di Brema ed al Festival Jazz di Salisburgo. Dopo anni di fai-da-te,annuncia la firma con Cooking Vinyl e la pubblicazione di ‘’, il disco in arrivo il 9 febbraio.di studio, ‘’ può essere classificato come una raccolta di inediti ‘modern indie jazz pop’. Artista in rapida ascesa,...