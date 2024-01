“Faremo altri due acquisti” | promessa di De Laurentiis | svelato chi vuole il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il calciomercato delcontinua a diventare sempre più impegnativo, il presidente Aurelio Depunta versodue. Ilnon si ferma in questa sessione di mercato invernale, la dirigenza partenopea sta lavorando assiduamente per chiudere le prossime trattative al più presto. Prima l’acquisto di Pasquale Mazzocchi, seguito poi dal calciatore ivoriano Hamed Junior Traorè e a breve arriverà anche l’ufficialità dell’attaccante del Verona Cyril Ngonge. Nonostante la squadra di Walter Mazzarri sia attualmente impegnato in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana (primo match-Fiorentina, calcio d’inizio fissato alle 20:00 ora italiana), il presidente Aurelio Denon ha nessuna intenzione di fermarsi nel mercato. Infatti il ...