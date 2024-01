Fabio Fognini | “Senza infortuni posso ancora giocare il mio tennis migliore”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) “Secondo me,il mio: un buon 70% dipende da questo. La chiave è trovare continuità, per riuscirci devo ovviamente vincere tante partite”. A dirlo èche in un’intervista al Corriere dello Sport fa il punto sul suo stato fisico ad inizio 2024. A Tenerife l’esordio stagionale è andato bene, con una vittoria in tre set contro il francese Matteo Martineau. Buone sensazioni dopo il lavoro svolto nelle scorse settimane: “Rispetto al passato ho giocato un po’ meno a, ma ho fatto più preparazione fisica. In alcuni giorni ho avuto febbre e sinusite, ma non ho avuto dolori, e questa è la cosa più importante alla mia età. Io gioco perché amo questo sport e ...

