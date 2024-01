Fa volare un drone su Castel Sant’Angelo | turista nei guai

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Roma, 18 gennaio 2024 – Ha azionato e fatto soruncon telecamera a ridosso di, area “no fly zone”. E’ successo ieri pomeriggio e l’uomo, un30enne turco, è stato bloccato dai carabinieri della stazione Roma Prati. I militari hanno visto la scena e denunciato l’uomo. Ilè stato sequestrato assieme alla micro-sim contenente le immagini video del volo. (fonte: Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.