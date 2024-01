F1 | Mercedes Allison prolunga contratto come Direttore Tecnico

James Allison è stato richiamato alla piena operatività, al ritorno nel ruolo di direttore tecnico, per correggere la rotta di una Mercedes in grande ... (247.libero)

Dopo Toto Wolff arriva il rinnovo anche per l'ingegnere britannico ROMA - Dopo Toto Wolff, che nei giorni scorsi ha rinnovato il suo contratto per ... ()

"La F1 mi ha portato molta fortuna, ma mai quanto rispondere alla chiamata di Toto Wolff per unirmi allanel 2017", ha detto. "È un grande privilegio continuare questa avventura, ...... oggi è stato il giorno del direttore tecnico (ex Ferrari) James, che ha ratificato un'estensione del suo accordo con il team di Brackley. Nell'annunciare l'accordo lanon ha ...Dopo Toto Wolff arriva il rinnovo anche per l'ingegnere britannico ROMA (ITALPRESS) - Dopo Toto Wolff, che nei giorni scorsi ha rinnovato il suo contratto per altri tre anni, anche James Allison ha ...La Mercedes ha annunciato il rinnovo di James Allison (in scuderia dal 2017) dopo quello di Toto Wolff. Le sue parole: “La Formula 1 mi ha riservato tante fortune, ma la più grande è stata rispondere ...