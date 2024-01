F - gas al bando dal 2050 in UE | le novità per condizionatori e pompe di calore

(Adnkronos) – “La LPG Week è l’occasione per condividere gli studi utili per dimostrare come il GPL possa decarbonizzare i nostri consumi di ... (giornaledellumbria)

totale a partire dal 2050 e percorso graduale di riduzione tra il 2024 e il 2049. È il cronoprogramma approvato ieri dal Parlamento europeo per gli f -, i cosiddetti fluorurati quelli ...... paragonava l'impronta carbonica del Bitcoin nel 2020 - 21 a quella di 190 centrali a. Per ... In parte è proprio per questo che la Cina due anni fa ha messo alle cripto (anche se il divieto ...Bando totale a partire dal 2050 e percorso graduale di riduzione tra il 2024 e il 2049. È il cronoprogramma approvato ieri dal Parlamento europeo ...(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Il prezzo del gas in avvio è in rialzo e oscilla sui 28 euro. I contratti future su febbraio ad Amsterdam, mercato di riferimento, segnano un marginale +0,7%. (ANSA).