Ex Ilva verso il commissariamento | subito prestito da 320 milioni il governo ai sindacati | «Cerchiamo nuovi acquirenti»

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L’exsarà commissariata come ha confermato ilal tavolo con i. Attesa per oggi la bollinatura del decreto, già approvato nel Cdm di martedì 16 gennaio, secondo cui il socio di minoranza pubblica può attivare la procedura di amministrazione straordinaria. Lo scorso 15 gennaio, nonostante le trattative fossero ancora in corso con il socio di maggioranza ArcelorMittal, Acciaierie d’Italia ha presentato istanza alla Camera di commercio di Milano per la composizione negoziata. Invitalia ieri ha invitato una lettera all’ad di Acciaierie d’Italia, Lucia Morselli, con la richiesta che la società sia ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. Ora Morselli dovrà rispondere entro due settimane, altrimenti Invitalia chiederà al ministero delle Imprese e del Made in Italy di attivare l’amministrazione ...

Roma, 9 gen – Salta la trattativa per salvare Ilva , ed è il socio privato ArcelorMittal a far scattare lo stop, come riporta anche Tgcom24. Alla ... (ilprimatonazionale)

Il governo Meloni, sul dossier dell'ex Ilva , è al lavoro per arrivare a un accordo per un divorzio consensuale con Arcelor Mittal ed evitare un lungo ... (tg24.sky)

Riflettori accesi sul futuro dell’acciaio in Italia: fissato per giovedì il vertice con le organizzazioni sindacali (ilgiornale)

ROMA - 'Penso che ormai si lavoril'amministrazione straordinaria. Una decisione dovuta quella del governo, considerato il disimpegno della multinazionale indiana', ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. xc3/...L'exsarà commissariata come ha confermato il governo al tavolo con i sindacati. Attesa per oggi la bollinatura del decreto, già approvato nel Cdm di martedì 16 gennaio, secondo cui il socio di ...Nel caso in cui venga avviata la procedura di amministrazione straordinaria per l'ex gruppo Ilva, "sarà garantita la liquidità corrente con un prestito ponte a condizioni di mercato per 320 milioni di ..."Il Governo ci ha ribadito che il percorso scelto per l'ex Ilva è quello dell'amministrazione straordinaria e ci ha detto che l'obiettivo è garantire la continuità aziendale e occupazionale". (ANSA) ...