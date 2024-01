Ex Ilva | Stop del Consiglio di Stato all’ordinanza del Tar

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ildiha sospeso l’ordinanza nr. 00024/2024 del Tar della Lombardia inerente l’interruzione della fornitura di gas ad Acciaierie d’Italia da parte della SNAM. Lo annuncia la stessa Acciaierie d’Italia in una nota first appeared on Tarantini Time Quotidiano.