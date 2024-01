Ex Ilva | protesta all’indotto di Taranto | “Senza risposte sarà blocco totale”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) (Adnkronos) – È’ iniziata questa mattina alle 6 ladelle aziende dell’indotto diche fanno capo ad Aigi, Casartigiani e Confapi contro la possibilità che Acciaierie d’Italia sia commissariata da governo. I lavoratori presidiano le portinerie del siderurgico garantendo comunque la sicurezza degli impianti. La mobilitazione, come spiega Fabio Greco, presidente di Aigi, andrà avanti “per senso di responsabilità legate a ragioni di sicurezza” garantendo il minimo mantenimento degli impianti. Ma le aziende si “attendono di essere convocati dal Governo anche attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico” e rinnovano la richiesta di precise “garanzie sui crediti maturati al 31 dicembre 2023” che per le imprese di Aigi ammontano a 120 milioni di euro. E in caso di mancate, da domani, lasi ...

E in caso di mancate risposte, da domani, lasi trasformerà in "blocco totale e le responsabilità di ciò che potrebbe accadere non saranno certo ascrivibili a noi", conclude Greco....guidata dalle associazioni Aigi, Confapi e Casartigiani, contro il rischio che anche Acciaierie d'Italia finisca in amministrazione straordinaria come e' gia' accaduto aa gennaio 2015.Gli autotrasportatori polacchi hanno sospeso i blocchi alle frontiere con l’Ucraina dopo un accordo raggiunto col ministero delle Infrastrutture. Ma questa è solo una tregua.TARANTO – Da questa mattina alle 6 è iniziata la protesta delle aziende dell’indotto facenti ... caso in cui si ricorresse all’amministrazione straordinaria per l’ex Ilva. “Per senso di responsabilità ...