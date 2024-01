Ex Ilva | prevertice di governo a P Chigi prima di incontro con sindacati**

Roma, 11 gen. - (Adnkronos) - “Non ci sono più le condizioni per condividere la fiducia e le prospettiva per impegni reciproci con Mittal . ... (liberoquotidiano)

**Ex Ilva : fonti A.Mittal - favorevoli ad acquisizione impianti**

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - ArcelorMittal "è favorevole all'acquisizione degli impianti da Ilva in A.S., che era originariamente prevista per maggio ... (liberoquotidiano)