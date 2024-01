Ex Ilva | P Chigi | commissariamento temporaneo | subito ricerca migliori partner privati

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Nel corso dell'incontro di oggi sull'exdi Taranto, "in un clima propositivo e costruttivo", il governo ha illustrato ai sindacati i contenuti del decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 16 gennaio, e ha informato i rappresentanti dei lavoratori in merito agli ultimi sviluppi del confronto con il socio di maggioranza, ArcelorMittal: Acciaierie d'Italia (AdI) lo scorso 15 gennaio, nonostante le trattative in corso, ha presentato istanza presso la Camera di commercio di Milano per la composizione negoziata". La delegazione del Governo ha annunciato che "il socio pubblico di Acciaierie d'Italia, Invitalia, ha inviato nella giornata di ieri una lettera ad Acciaierie d'Italia holding e Acciaierie d'Italia per chiedere la verifica dei presupposti per avviare le procedure per l'amministrazione straordinaria dell'ex ...