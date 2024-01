Ex Ilva | Governo alla ricerca dei migliori partner privati

(Di giovedì 18 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto nella Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio il tavolo tra ile le organizzazioni sindacali sull’exdi Taranto, “in un clima propositivo e costruttivo”. Nel corso dell’incontro – si legge in una nota di Palazzo Chigi -, ilha illustrato ai sindacati i contenuti del decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 16 gennaio, e ha informato i rappresentanti dei lavoratori in merito agli ultimi sviluppi del confronto con il socio di maggioranza, ArcelorMittal: Acciaierie d’Italia (AdI) lo scorso 15 gennaio, nonostante le trattative in corso, ha presentato istanza presso la Camera di commercio di Milano per la composizione negoziata. La delegazione delha annunciato che il socio pubblico di Acciaierie d’Italia, Invitalia, ha inviato nella ...

...di ieri una lettera ad Acciaierie d'Italia holding e Acciaierie d'Italia per chiedere la verifica dei presupposti per avviare le procedure per l'amministrazione straordinaria dell'ex. Il...'Clima propositivo e costruttivo' Il confronto trae sindacati sull'exsi è svolto in un 'clima propositivo e costruttivo'. Il, riferisce una nota di Palazzo Chigi, ha illustrato alle organizzazioni di categoria i contenuti del ...Abbiamo chiesto un tavolo specifico su questo" lo ha detto Michele De Palma, segretario della Fiom, a margine dell'incontro con il Governo sulla vicenda dell'Ex Ilva. (Alexander Jakhnagiev) ...Il ministro Adolfo Urso convoca le associazioni delle aziende fornitrici di Acciaierie d'Italia per un aggiornamento sulla situazione dell'ex Ilva. Parteciperà anche il ministro Calderone. (152 caratt ...