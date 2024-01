Ex Ilva | Cda complicato | governo al lavoro su decreto amministrazione straordinaria

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 18 gennaio 2024) (Adnkronos) – Un Cda, teso, difficile. Per Acciaierie d’Italia la partita tra Invitalia e A.Mittal sembra avviata a conclusione e il commissariamento formalizzato dalai sindacati nell’incontro convocato per domani alla sala Monumentale di Largo Chigi. Ma la strada non è semplice; l’per l’ex gruppo, infatti, non si innesterebbe su impianto fermo, con gli altiforni bloccati dalla magistratura per questioni ambientali come nel 2012 ma su una società con un assetto societario definito che vede gli indiani di Mittal in maggioranza, con tutte le complicazioni giudiziarie immaginabili. Ma iloggi ha continuato a lavorare ancora sul dl approvato ieri dal Cdm per dare concretezza effettiva al testo con cui rafforzare le misure a ...