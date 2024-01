Eutanasia | Salvini | “Bene no Consiglio veneto | anch’io avrei votato così”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) (Adnkronos) – “La mia posizione è chiara: la vita va tutelata dall’inizio alla fine. Bisogna garantire tutte le cure necessarie alle future mamme e a coloro che sono in difficoltà, alla fine dei loro giorni, senza arrivare ai livelli olandesi della morte per procura. Ilregionale delha, questa è democrazia. Hanno vinto i no.anche io in quel senso lì”. Lo ha detto il leader della Lega e vice premier Matteo, ospite di ‘Agorà’ su Rai 3. L’associazione Luca Coscioni parla di opportunità persa. Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

'La Lega non è una caserma, c'è libertà di pensiero', ha spiegato. E dall'altra parte c'è ...aperto la strada a percorsi che all'estero hanno portato in pochi anni ad estendere l'...1 -, 'BENE NO CONSIGLIO VENETO, ANCH'IO AVREI VOTATO COSI'' = (Labitalia) - 'La mia posizione e' chiara: la vita va tutelata dall'inizio alla fine. Bisogna garantire tutte le cure ...Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "La bocciatura da parte del Consiglio Regionale del Veneto della proposta di legge di regolamentazione procedurale e amministrativa del contenuto della sentenza n. 242/19 ..."Dopo la bocciatura del Referendum Eutanasia Legale, avevamo promesso che non ci saremmo fermati; promessa che abbiamo mantenuto. Il Consiglio regionale veneto non ha approvato la nostra legge – ha ...