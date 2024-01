Europee | quando il leader è in campo | dal ' 79 a oggi tra pluricandidature e rinunce Adnkronos

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Roma, 18 gen () - Il primo a pensarci è stato Marco Pannella. Non solo a presentarsi, da, alle elezioni. Ma a presentarsi ovunque. Un colpo di genio, da mettere in pratica alle prime consultazioni continentali della storia. Risultato? Il 10 giugno del 1979 il Partito radicale arriva poco sotto il 4%, ma elegge i suoi deputati. E che deputati. Perchè Pannella, eletto in tre collegi, lascia due posti a Leonardo Sciascia al Sud e a Emma Bonino nel Nord ovest. Bingo. L'escamotage di Pannella, non in quel '79 che vede Bettino Craxi in gara al nord e Enrico Berlinguer al centro, verrà utilizzato da diversinegli anni. Alimentando, tra l'altro, il dibattito su un aspetto che tanto sta facendo discutere in vista del prossimo voto Ue, soprattutto nel caso di un duello Meloni-Schlein: presentarsi ...