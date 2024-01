Eurolega | Efes - Barcellona 98 - 74 | highlights

Seconda sconfitta consecutiva per la Virtus Bologna , che nel ventunesimo turno di Eurolega cade in casa del l’Efes Istanbul con il punteggio di ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Il prossimo impegno della Virtus sarà giovedì ... (oasport)

Gli highlights della vittoria 98 - 74 dell'Anadolu sul Barcellona nella 22esima giornata di. Per Rodrigue Beaubois 21 punti con un solo errore al ...- Basket,: Virtus superata ad Istanbul dall'(99 - 75 il punteggio). Secondo ko esterno consecutivo per le V nere, superate in dal Barcellona ma sempre salde al terzo posto in classifica.La Virtus Bologna di coach Luca Banchi ha affrontato due trasferte difficili durante il doppio turno della settimana passata, subendo sconfitte contro il Maccabi Tel Aviv (95-78) e ...Giornata da dimenticare per il Barcelona di Roger Grimau che a Istanbul, in casa del Anadolu Efes, perde di 24 lunghezze: 98-74 il punteggio finale alla Sinan Erdem ...